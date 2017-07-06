Путин рассказал о причинах масштабного экспорта вооружений из России

Президент рассказал о причинах, по которым Россия массово продаёт военную технику за рубеж.

По словам президента, Россия, осуществляя поставки вооружения за рубеж, исходит из международной обстановки, чтобы подобный экспорт не приводил к раскручиванию конфликтов, сообщает РИА "Новости".

Мы с вами, конечно, всегда при принятии решения о поставках вооружения на внешние рынки исходим из складывающейся международной обстановки, из ситуации, которая складывается в различных регионах мира, с тем чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов, а, наоборот, были бы использованы для сдерживания развития тех или иных конфликтов и для их купирования — желательно на начальных стадиях Владимир Путин

О причинах массового экспорта вооружений Путин рассказал в ходе заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.