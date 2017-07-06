В иракском Мосуле у боевиков ИГ отбивают последние 300 метров территории

Правительственная армия практически завершила операцию по уничтожению боевиков ИГ в Мосуле.

Как сообщает курдский телеканал "Рудау", под контролем боевиков ИГ* в Мосуле осталось всего 300 метров площади, где расположено только несколько зданий.

Сопротивление иракскому спецназу и другим армейским подразделениям оказывают порядка ста человека. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько суток вопрос с полным освобождением города будет окончательно решён.

Иракский город Мосул был занят боевиками ИГ с 2014 года и считался одним из крупнейших "координационных" центров ИГ. Операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2017 года.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.