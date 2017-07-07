Военная полиция самостоятельно будет вести дознание

При соответствующих изменениях в законодательстве военная полиция сможет также вести следствие по уголовным делам.

Как сообщают "Известия", соответствующие органы дознания в данный момент формируются в составе ВП. Общая численность военных дознавателей, по словам представителей военной полиции, составит не менее 260 человек.

До настоящего момента в составе Минобороны России штатных дознавателей не было, а для выполнения такой работы зачастую назначались обычные командиры взводов, рот и офицеры различных служб.

Как отмечают в Главном управлении военной полиции, командиры воинских частей таким образом не будут выполнять несвойственные функции, а личный состав сосредоточится на боевой подготовке.