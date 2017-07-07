Вице-президент США Пенс: Мы готовы победить в новой космической гонке

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Вице-президент США Пенс: Мы готовы победить в новой космической гонке

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Фото © Flickr/NASA HQ PHOTO

Второй человек в руководстве страны выразил уверенность в победе американской промышленности и специалистов в новой космической гонке.

Вице-президент США Майк Пенс, принявший от Дональда Трампа предложение возгласить Национальный совет по космосу, 6 июля в ходе выступления в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде заявил о готовности страны победить в новой космической гонке, сообщает РИА "Новости".

Мы выиграли гонку на Луну, мы выиграли гонку полвека назад, и сейчас, в XXI веке и дальше, мы снова будем побеждать

Майк Пенс

Однако в ходе эмоциональной речи Пенс не стал конкретизировать, с кем и в каких условиях США собираются соревноваться и в какой области будут находиться "новые вызовы" для Америки.

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