УВЗ модернизирует БМПТ "Терминатор"

Как рассказал в интервью "Ъ" новый гендиректор компании Александр Потапов, начались эксперименты с другим вооружением и боевыми модулями.
Мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий, занимаемся модернизацией боевых отделений, в том числе для БМПТ
Александр Потапов
По мнению экспертов, речь может идти о боевых модулях "Байкал" с корабельной пушкой калибром 57 мм, разработкой которого занимался ЦНИИ "Буревестник". Модуль, по мнению экспертов, практически готов: он прошёл испытания и тестовые стрельбы подтвердили расчетные характеристики.
Гендиректор УВЗ также выразил надежду, что "Терминаторы" в скором времени будут закуплены Минобороны России.
У военных, насколько я знаю, поменялось неким образом отношение к этой машине. Поэтому, думаю, реакция будет положительной. Кроме того, возможность ведения боевых действий в ограниченных пространствах для неё достаточно подходит
Александр Потапов
Одна из версий боевой машины поддержки танков впервые была переброшена за рубеж — на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии.
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