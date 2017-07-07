УВЗ модернизирует БМПТ "Терминатор"

Уралвагонзавод начал модернизацию боевой машины поддержки танков БМПТ с учётом перспективных разработок.

Как рассказал в интервью "Ъ" новый гендиректор компании Александр Потапов, начались эксперименты с другим вооружением и боевыми модулями.

Мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий, занимаемся модернизацией боевых отделений, в том числе для БМПТ Александр Потапов

По мнению экспертов, речь может идти о боевых модулях "Байкал" с корабельной пушкой калибром 57 мм, разработкой которого занимался ЦНИИ "Буревестник". Модуль, по мнению экспертов, практически готов: он прошёл испытания и тестовые стрельбы подтвердили расчетные характеристики.

Гендиректор УВЗ также выразил надежду, что "Терминаторы" в скором времени будут закуплены Минобороны России.

У военных, насколько я знаю, поменялось неким образом отношение к этой машине. Поэтому, думаю, реакция будет положительной. Кроме того, возможность ведения боевых действий в ограниченных пространствах для неё достаточно подходит Александр Потапов

Одна из версий боевой машины поддержки танков впервые была переброшена за рубеж — на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии.