Американцы поставили собственную "Армату" в музей

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Американцы поставили собственную "Армату" в музей

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Фото © Wikimedia Commons

Единственный построенный танк так и не оправдал ожиданий и был убран на "задний двор".

О новой экспозиции сообщила пресс-служба музея National Armor and Cavalry. Проект Abrams Tank Test Bed (TTB) был закрыт 30 лет назад, однако сам по себе представляет большой интерес.

Перспективный танк с необитаемой башней должен был соперничать с советскими танками в Европе, но развал СССР пагубно сказался на перспективах проекта. ТТВ, равно как и другие перспективные машины, были постепенно забыты.

Одним из нововведений в конструкцию был автомат заряжания и гладкоствольная пушка калибром 120 мм. Любопытный образец можно посмотреть на военной базе Форт-Беннинг в штате Джорджия.

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