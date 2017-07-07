Американцы поставили собственную "Армату" в музей

Единственный построенный танк так и не оправдал ожиданий и был убран на "задний двор".

О новой экспозиции сообщила пресс-служба музея National Armor and Cavalry. Проект Abrams Tank Test Bed (TTB) был закрыт 30 лет назад, однако сам по себе представляет большой интерес.

Перспективный танк с необитаемой башней должен был соперничать с советскими танками в Европе, но развал СССР пагубно сказался на перспективах проекта. ТТВ, равно как и другие перспективные машины, были постепенно забыты.

Одним из нововведений в конструкцию был автомат заряжания и гладкоствольная пушка калибром 120 мм. Любопытный образец можно посмотреть на военной базе Форт-Беннинг в штате Джорджия.