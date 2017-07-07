Российские подлодки получат глушители для стрельбы

Специальные торпедные аппараты позволят стрелять с минимальным уровнем шума на глубинах до километра.

Российские подлодки пятого поколения будут запускать торпеды и подводных роботов потоком воды под большим давлением. Это обеспечит мгновенную и бесшумную стрельбу на глубинах от "нуля" (когда лодка находится в надводном положении) и до одного километра, сообщают "Известия".

В отличие от воздушной системы пуска торпед и глубоководных аппаратов, "мокрые" ТА позволят не только снизить шум, но и сократить время подготовки к пуску до считаных секунд.

Разработкой "мокрых" торпедных аппаратов занимается Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и московское предприятие "Лопастные гидравлические машины" В основу конструкции разработчиками положена уникальная импульсно-турбонасосная установка. Она способна за секунду прогонять пять кубометров воды и нагнетать воду в торпедный аппарат.