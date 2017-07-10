Новый экраноплан вооружат крылатыми ракетами

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Новый экраноплан вооружат крылатыми ракетами

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Скриншот видео Радар Ммс

Новейший экраноплан планируют создать как для гражданских проектов, так и в интересах Минобороны.

54-тонный экраноплан "Чайка" смогут использовать как средство для перевозки грузов и в качестве небольшого разведчика, сообщает РИА "Новости". Многоцелевая транспортная платформа, по словам представителя компании-разработчика, может понадобиться всем ведомствам, включая МЧС и МВД.

По словам генерального директора компании "Радар ММС" Ивана Анцева, разрабатывающей экраноплан, на экспортную машину зарубежные заказчики смогут "подвесить" любое вооружение. Говоря об этом, Анцев намекнул, что "Чайка" сможет брать на борт даже крылатые ракеты "Брамос".

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