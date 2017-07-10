Немцы показали систему активной защиты для любой техники

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Немцы показали систему активной защиты для любой техники

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Фото © Rheinmetall AG

Система рассчитывает параметры и даёт команду на уничтожение большинства известных боеприпасов.

Компания Rheinmetall продемонстрировала, как работает система активной защиты Active Defence System (ADS). Система включает в себя радары, оптические сенсоры, лазерную систему измерения дальности, "мортиры с осколками" и БЦВМ. Единый блок, согласно замыслу разработчиков, может быть смонтирован на любое транспортное средство.

Пока в сети размещен только демонстрационный ролик, однако эксперты поясняют, что в скором времени немецкие специалисты могут продемонстрировать действие новинки на танке или БМП.

Система ADS разработана по схожему принципу с уже известными комплексами активной защиты. Пионерами разработки таких систем стали советские промышленники, разработавшие системы активной защиты "Дрозд" и более известный КАЗ "Арена", способный за доли секунды определить направление и скорость боеприпаса и отдать команду на его уничтожение.

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