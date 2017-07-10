Об этом сообщил представитель украинского кризисного медиацентра Геннадий Курочка.

Согласно заявлению Курочки, опубликованном на "Фейсбуке", на билборде были изображены украинские военные и надпись "Вглядитесь в эти лица. Украинская армия защищает границы цивилизации".

Плакат должен был провисеть до 10 июля, однако пропал с рекламного щита уже 8-го числа. Это событие вызвало негодование в украинских медиакругах, где сразу же принялись искать виновных и размышлять над "силой, которая вмешалась в процесс".

Стоит отметить, что подобная "социальная реклама" используется украинским правительством не первый раз. Образ жертвы, которая, не жалея сил, защищает Европу от "русского варварства и агрессии" руководители Украины регулярно используют на разнообразных переговорах исключительно в собственных интересах.