Поляки учатся воевать с "зелёными человечками"

Опасаясь угрозы вторжения российской армии, в Польше думают над созданием сил территориальной обороны.

Как сообщает Svenska Dagbladet, "отряды самообороны" формируются не только из взрослых. Согласно задумке польских стратегов, противостоять вторжению в страну должны будут и школьники. Группа Task Force 13 Scorpions под командованием Яцека Бухцика, бывшего капрала польской армии, должна встретить "угрозу" для страны одной из первых.

По признаниям командира отряда, польские добровольцы готовы к решительным действиям.

У нас под охраной определённый район. Мы обнаружим и отбросим "зелёных человечков" и любых других непонятных людей, которые попытаются провести акцию саботажа Яцек Бухцик

К 2019 году, по данным Svenska Dagbladet, в отряды самообороны планируется привлечь 50 тысяч человек.