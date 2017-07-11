Поляки учатся воевать с "зелёными человечками"

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Поляки учатся воевать с "зелёными человечками"

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Фото © Facebook/Task Force 13 Scorpion

Опасаясь угрозы вторжения российской армии, в Польше думают над созданием сил территориальной обороны.

Как сообщает Svenska Dagbladet, "отряды самообороны" формируются не только из взрослых. Согласно задумке польских стратегов, противостоять вторжению в страну должны будут и школьники. Группа Task Force 13 Scorpions под командованием Яцека Бухцика, бывшего капрала польской армии, должна встретить "угрозу" для страны одной из первых.

По признаниям командира отряда, польские добровольцы готовы к решительным действиям.

У нас под охраной определённый район. Мы обнаружим и отбросим "зелёных человечков" и любых других непонятных людей, которые попытаются провести акцию саботажа

Яцек Бухцик

К 2019 году, по данным Svenska Dagbladet, в отряды самообороны планируется привлечь 50 тысяч человек.

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