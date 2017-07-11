Военные восстановят одного из первых "Терминаторов"

Уникальная боевая машина — некогда одна из самых секретных в России — создавалась для огневой поддержки наземных сил и боёв в городе.

Как сообщает в своём блоге военный эксперт Алексей Хлотов, в данный момент специалисты работают над восстановлением уникальной боевой машины — "Объект-787". Эта машина — один из прародителей боевой машины поддержки танков БМПТ и одна из первых попыток создать эффективное средство для поддержки наземных войск.

"Гадюку" построили в Челябинском ГСКБ-2 на базе основного танка Т-72АВ, вооружив вместо гладкоствольной пушки двумя скорострельными 2А72.

Широкого распространения, в силу многих причин, машина не получила, однако успела побывать на испытаниях и даже была продемонстрирована руководству Минобороны. Как сообщают эксперты, после реставрации машина займёт место в парке "Патриот".