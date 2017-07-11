ЦАГИ покажет на МАКС-2017 проект водородного самолёта

Особенностью международного проекта Hexafly-Int является необычное топливо для авиалайнера.

Модель высокоскоростного гражданского самолёта, созданная специалистами института в рамках международного проекта Hexafly-Int, даст гостям экспозиции представление о перспективной разработке в области пассажирской авиации будущего, сообщает пресс-служба ЦАГИ.

СДС/СПС представляет собой новое поколение сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров. Специалисты рассчитывают, что трансатлантические перелёты такой самолёт сможет осуществлять с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояния до 8600 км, а его салон сделают трансформируемым — из 80- в 20-местный VIP-класса. При этом СДС/СПС удовлетворит всем перспективным требованиям по уровню шума и выбросам в атмосферу.