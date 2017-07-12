БМПТ "Терминатор" готовится к первому бою

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БМПТ "Терминатор" готовится к первому бою

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Скриншот видео T24 

В Сети появилась фотография подготовки машины к боевым действиям на территории Сирии.

Ливанский блогер Wael Al Hussaini‏ в своём аккаунте в "Твиттере" опубликовал фотографию боевой машины поддержки танков БМПТ, наделавшей много шума самим фактом своего появления.

На этот раз на фотографии, судя по всему, был запечатлён заводской экипаж УВЗ, прибывший в Сирию вместе с машиной. На фото, опубликованном ливанским блогером, видно, как в машину снаряжают боекомплект.

Впервые боевая машина поддержки танков была показана на авиабазе Хмеймим в ходе визита президента Сирии Башара Асада. Эксперты почти сразу заявили, что боевую машину привезли в САР не на выставку, а для участия в боевых действиях.

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