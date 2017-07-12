Президент Молдовы: Не надо нам здесь НАТО

Как рассказал президент Молдовы в интервью телеканалу "Беларусь 1", даже гипотетическая возможность вступления страны в НАТО не рассматривается.
Не надо нам здесь НАТО, не надо антироссийскую риторику. Мы будем дружить стратегически с Россией, как это было всегда. Потому что без этого мы не сможем решить очень много проблем — экономических, политических, социальных, — если у нас не будет стратегического партнёрства с Россией
Игорь Додон
Комментируя возможность проведения "антизападной" линии во внешней политике, Додон ответил, что для соблюдения собственных интересов Молдова "должна дружить со всеми", однако по ключевым вопросам позиция страны не изменится.
Сексуальные меньшинства настаивают на гей-парадах, гей-маршах... Вы знаете, это не пройдёт. Мы православные, один из самых высоких уровней православия из всех стран
Игорь Додон
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