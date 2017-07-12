Президент Молдовы: Не надо нам здесь НАТО

Не надо нам здесь НАТО, не надо антироссийскую риторику. Мы будем дружить стратегически с Россией, как это было всегда. Потому что без этого мы не сможем решить очень много проблем — экономических, политических, социальных, — если у нас не будет стратегического партнёрства с Россией