Китай построит первую военно-морскую базу за рубежом

Пункт материально-технического обеспечения поможет ВМС КНР обеспечивать соблюдение интересов страны в регионе.

11 июля многоцелевая десантная группа кораблей ВМС НОАК, состоящая из мобильной десантной платформы 868 Donghaidao и УДК проекта 071 Jinggangshan, отправилась из порта Чжаньцзян, расположенного в провинции Гуандун, для строительства базы материально-технического обеспечения ВМС НОАК в Джибути, сообщает Синьхуа.

Вместе с использованием уникальных десантных платформ и транспортов ВМС НОАК смогут проводить учебные и боевые операции без опоры на береговую инфраструктуру с высокой автономностью. Строительство ПМТО на восточном побережье Африки повысит мобильность и упрочит позиции китайских ВМС в регионе.