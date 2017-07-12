Китай начинает переброску бронетехники для участия в Армейских играх

НОАК начинает переброску танков и личного состава для участия в международных соревнованиях.

Как сообщает РИА "Новости", в НОАК заявили, что переброска необходимого оборудования и снаряжения с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась ещё 8 июля.

Международные Армейские игры пройдут с 29 июля по 12 августа. Военные игры состоятся на территории нескольких государств. "Танковый биатлон" традиционно проведут в подмосковном Алабине, "Авиадартс" проведут на китайском полигоне Чанчунь, "Десантный взвод" — недалеко от города Гуаншуй, а победителей в соревнованиях "Снайперский взвод" определят в Казахстане — на полигоне Отар. Морпехи нескольких государств будут бороться за звание лучших на полигоне Клерк в Приморском крае.