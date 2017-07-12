75 лет легендарной фотографии "Комбат"

Исторический снимок сделал знаменитый советский фотограф Макс Альперт.
Фотография была сделана 12 июля возле села Хорошего на востоке Украины, на участке фронта, который обороняли войска 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии.
Почти сразу после щелчка затвора фотоаппарата главный герой фотографии — младший политрук Алексей Гордеевич Ерёменко — погибнет, а сам фотограф будет ранен и едва не потеряет фотоаппарат и плёнку.
Сам снимок Альперт обнаружил случайно: проявляя пленку, он увидел уникальный кадр, который нельзя было получить с помощью постановки. Личность главного героя фотографии установили уже после того, как снимок обрёл мировую известность и стал восприниматься как один из символов советского сопротивления нацизму.
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