75 лет легендарной фотографии "Комбат"

12 июля 1942 года была сделана одна из самых узнаваемых фотографий времён Великой Отечественной войны.

Исторический снимок сделал знаменитый советский фотограф Макс Альперт.

Фотография была сделана 12 июля возле села Хорошего на востоке Украины, на участке фронта, который обороняли войска 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии.

Почти сразу после щелчка затвора фотоаппарата главный герой фотографии — младший политрук Алексей Гордеевич Ерёменко — погибнет, а сам фотограф будет ранен и едва не потеряет фотоаппарат и плёнку.

Сам снимок Альперт обнаружил случайно: проявляя пленку, он увидел уникальный кадр, который нельзя было получить с помощью постановки. Личность главного героя фотографии установили уже после того, как снимок обрёл мировую известность и стал восприниматься как один из символов советского сопротивления нацизму.