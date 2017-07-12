Экс-глава британской спецслужбы пригрозил России возмездием за кибератаки

Экс-глава Центра правительственной связи Великобритании — английского аналога американского АНБ — Роберт Хэнниген пригрозил "возмездием" России за создание "непропорционально огромного хаоса в киберпространстве", сообщает ВВС.
Доказательств бывший глава шпионского ведомства и одной из самых крупных разведслужб мира не привёл, но в очередной раз обвинил Россию в масштабных кибератаках.
Конечно, не все атаки управляются российским государством. В России существует частичное смешение преступности и государственных структур, глубоко коррумпированная система, которая позволяет преступности процветать, но российские власти могут сделать многое, чтобы прекратить всё это
Роберт Хэнниген
Роберт Хэнниген руководил Центром правительственной связи Великобритании и одним из первых заявлял, что "русские хакеры" причастны ко взлому серверов Демократической партии США во время выборов.
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