Экс-глава британской спецслужбы пригрозил России возмездием за кибератаки

Бывший глава Центра правительственной связи Великобритании пригрозил кибервозмездием России за "хаос в мире".

Экс-глава Центра правительственной связи Великобритании — английского аналога американского АНБ — Роберт Хэнниген пригрозил "возмездием" России за создание "непропорционально огромного хаоса в киберпространстве", сообщает ВВС.

Доказательств бывший глава шпионского ведомства и одной из самых крупных разведслужб мира не привёл, но в очередной раз обвинил Россию в масштабных кибератаках.

Конечно, не все атаки управляются российским государством. В России существует частичное смешение преступности и государственных структур, глубоко коррумпированная система, которая позволяет преступности процветать, но российские власти могут сделать многое, чтобы прекратить всё это Роберт Хэнниген

Роберт Хэнниген руководил Центром правительственной связи Великобритании и одним из первых заявлял, что "русские хакеры" причастны ко взлому серверов Демократической партии США во время выборов.