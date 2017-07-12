Эксперт: С перехватом баллистической ракеты американцы опоздали лет на сорок

Военные эксперты продолжают анализировать успешные перехваты баллистических ракет американской системой THAAD.

Вооружённые силы США опубликовали видео с успешным перехватом баллистической ракеты комплексом THAAD. Ракета, выпущенная комплексом с полигона Кадьяк на Аляске, была уничтожена, о чём американские СМИ сообщили через считаные часы.

Однако проанализировав данные о типе цели, её скоростных характеристиках и условиях, в которых осуществлялся перехват, эксперты пришли к выводу, что ничего сенсационного американский комплекс из состава ПРО не показал. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в интервью Лайфу рассказал, что такие пуски давно отработаны и сложного в них ничего нет.

На учебных целях отсутствует главное — элементы управления. То есть, по сути, "ракета", сброшенная с самолёта, это просто болванка, характеристики полёта которой значительно уступают баллистическим ракетам, состоящим на вооружении Алексей Леонков

Эксперт также пояснил, что таким образом можно противостоять лишь государствам, на вооружении у которых нет современных баллистических ракет.

Процесс по перехвату таких ракет Советский Союз отработал ещё в 60–70-х годах прошлого века. Поэтому с перспективой, новизной и, как следствие, с эффективностью американцы опоздали как минимум лет на 40 Алексей Леонков

Военные эксперты поясняют, что таким образом Пентагон демонстрирует боевой потенциал системы лидерам Северной Кореи, которые вопреки санкциям и резолюциям продолжают проводить испытания средств поражения среднего радиуса действия.