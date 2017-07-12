Румыния решилась на покупку американской системы ПВО

Вслед за Польшей румынские военные решились на приобретение американской системы ПВО Patriot.

Американский госдепартамент сообщил о продаже семи систем противовоздушной обороны Patriot MIM-104E Румынии. Сообщение об этом было получено спустя несколько дней после обнародования информации о создании "дорожной карты" для продажи системы Польше.

Потенциальная продажа, которая может стоить румынскому бюджету до 3,9 миллиарда долларов США, включает в себя семь установок Patriot Configuration 3+, оснащённых радарами, станцией управления, антеннами, пусковыми установками и обслуживающими переносными электростанциями. Также в комплект продажи входит 56 ракет Patriot MIM-104E улучшенной версии.

В настоящее время продажу комплексов должен утвердить американский конгресс, после чего будут проведены финальные переговоры, во время которых чаще всего происходит небольшое снижение итоговой цены.

Румыния сообщила о намерении приобрести американские комплексы ПВО в апреле, однако решение было принято только сейчас. В настоящее время комплексы ПВО Patriot используют тринадцать стран, и это число увеличится, когда Польша завершит свою покупку.

Одним из серьёзных недостатков комплекса Patriot можно назвать его цену. Недавно американский генерал Дэвид Перкинс (David Perkins), выступая на симпозиуме Ассоциации армии США, рассказал о том, что один из близких союзников США при помощи ракеты комплекса MIM-104 Patriot осуществил перехват и уничтожение беспилотного дрона. Ракета сработала отлично. Проблема в том, что её стоимость на рынке вооружений составляет от двух до четырёх миллионов долларов. Целью же стал любительский беспилотник, чья стоимость вряд ли превышает 200 долларов.