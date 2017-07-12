Боевики ИГ получают меньше 300 долларов в месяц

За убийства людей и постоянную войну боевики ИГ получают всего 250 с небольшим долларов США.

Как сообщает Sputnik Arabic, желающие возвести халифат от моря до моря, получают за свои "труды" меньше 300 долларов в месяц. Неженатые боевики получают меньше остальных — всего по $72 в месяц. Семейных ИГ* поддерживает чуть лучше — $184 в месяц.

Многодетные джихадисты зарабатывают лучше остальных — около $256 в месяц. Зарплаты боевиков ИГ заметно снизились на фоне уничтожения основного бизнеса — торговли нефтью. Сокращение продаж и уменьшение помощи извне негативно сказались на материальном положении.

Кроме того, командиры ИГ нередко сбегают с миллионами долларов наличными, которые предназначены для выплаты зарплаты.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.