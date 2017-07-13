Украинские военные "продали" ЛНР сослуживцев-неонацистов

Как сообщает телеканал "Луганск 1", украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ передали данные на членов нескольких националистических батальонов.
Среди прочих отправившихся в Донбасс по собственному желанию неонацистов, по сообщениям МВД ЛНР, находятся члены "Правого сектора"*, "Свободы", "Белого молота" и просто "футбольные фанаты-отморозки". Поимённый список добровольцев опубликован на сайте МВД ЛНР.
* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.
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