Военнослужащие ВСУ позвонили на горячую линию и передали луганским военным данные на неонацистов.

Как сообщает телеканал "Луганск 1", украинские военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ передали данные на членов нескольких националистических батальонов.

Среди прочих отправившихся в Донбасс по собственному желанию неонацистов, по сообщениям МВД ЛНР, находятся члены "Правого сектора"*, "Свободы", "Белого молота" и просто "футбольные фанаты-отморозки". Поимённый список добровольцев опубликован на сайте МВД ЛНР.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.