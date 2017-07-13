"Приказываю выжить". 24 года подвигу бойцов погранзаставы "Сари Гор"

13 июля 1993 года бойцы 12-й погранзаставы приняли неравный бой на таджикско-афганской границе

В вооружённом нападении на 12-ю погранзаставу, размещённую на таджикско-афганской границе, принимало участие не менее 14 групп моджахедов общей численностью до 250–280 человек. Уже после боя и осмотра места было установлено, что для уничтожения российских пограничников моджахеды привезли два миномёта, четыре безоткатных орудия, до 30 РПГ и не менее 12–13 пулемётов. Непосредственное руководство нападавшими осуществлял Кори Хамидулло.

Ещё спустя некоторое время выяснилось, что среди нападавших был тогда никому неизвестный террорист Хаттаб. В момент нападения на заставе боевое дежурство несли 48 человек, в том числе два офицера, два солдата сверхсрочной службы, а также 41 солдат и сержант срочной службы

Непрерывный бой российских пограничников с боевиками продолжался 11 часов. В ходе нападения российские военные отразили несколько попыток нападения, однако потеряли значительное количество личного состава убитыми и ранеными — всего 25 человек: 22 пограничника и три военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии, экипаж БМП, уничтоженной одной из первых.

Боевики, по разным оценкам, потеряли не менее 100 человек. Часть тел моджахеды успели забрать с поля боя, однако 35 убитых террористов было найдено в нескольких метрах от позиций пограничников.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента страны посмертно званием Героя Российской Федерации были награждены: рядовой, пулемётчик Сергей Борин, рядовой Игорь Филькин, сержант Сергей Евланов, сержант Сергей Сущенко, сержант Владимир Елизаров. Одним из выдающихся героев стал лейтенант Андрей Мерзликин, сохранивший столько бойцов, сколько было возможно,и руководивший контратакой на позиции боевиков. Мерзликину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Ещё 29 пограничников Московского пограничного отряда были награждены орденом "За личное мужество", а 17 бойцов удостоились медалей "За отвагу".