Американские сенаторы обвинили Саудовскую Аравию в поддержке террористов

По мнению Коркера, Саудовская Аравия сделала для поддержки терроризма "несоизмеримо больше", цитирует сенатора телеканала Al-Jazeera.
Объёмы поддержки террористов Саудовской Аравией затмевают всё, что делает Катар. Я очень разочарован, наблюдая за тем, что делает Саудовская Аравия после майской конференции, которая проходила в Эр-Рияде и в ходе которой арабские страны встречались с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, это ошибка новичка — коронованного наследного принца Саудовской Аравии
Боб Коркер
Коркер отметил так же, что будет участвовать в процессах по блокировке оружейных контрактов США с Саудовской Аравией на десятки миллиардов долларов.
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