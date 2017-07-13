Американские сенаторы обвинили Саудовскую Аравию в поддержке террористов

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Американские сенаторы обвинили Саудовскую Аравию в поддержке террористов

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Фото: ©  REUTERS/Carlos Barria

Про обширную поддержку терроризма властями Саудовской Аравии рассказал сенатор-республиканец Боб Коркер.

По мнению Коркера, Саудовская Аравия сделала для поддержки терроризма "несоизмеримо больше", цитирует сенатора телеканала Al-Jazeera.

Объёмы поддержки террористов Саудовской Аравией затмевают всё, что делает Катар. Я очень разочарован, наблюдая за тем, что делает Саудовская Аравия после майской конференции, которая проходила в Эр-Рияде и в ходе которой арабские страны встречались с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, это ошибка новичка — коронованного наследного принца Саудовской Аравии

Боб Коркер

Коркер отметил так же, что будет участвовать в процессах по блокировке оружейных контрактов США с Саудовской Аравией на десятки миллиардов долларов.

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