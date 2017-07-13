Американские сенаторы обвинили Саудовскую Аравию в поддержке террористов

Объёмы поддержки террористов Саудовской Аравией затмевают всё, что делает Катар. Я очень разочарован, наблюдая за тем, что делает Саудовская Аравия после майской конференции, которая проходила в Эр-Рияде и в ходе которой арабские страны встречались с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, это ошибка новичка — коронованного наследного принца Саудовской Аравии