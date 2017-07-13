Пентагону навязывают создание космических войск

Против идеи создания сверхдорогих войск выступают министр обороны и министр ВВС США, однако их мнение никого не волнует.

Конгресс США продолжает поступательные движения в сторону создания уникального даже по меркам вооружённых сил страны рода войск — космического корпуса. И хотя авторами идеи являются и демократы, и республиканцы — члены подкомитета по стратегическим силам, министр обороны и министр ВВС страны выступают резко против такой инициативы, сообщает Defense News.

Официально космический корпус должен быть сформирован и войти в состав ВВС не позднее 1 января 2019 года. У ведомства будет собственное начальство, которое, по некоторым предположениям экспертов, будет докладывать только министру обороны. Сам же Джеймс Мэттис абсолютно не в восторге от навязанной ему идеи и считает, что создание дополнительного рода войск значительно повлияет на комплексную работу в области национальной безопасности.