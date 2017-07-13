США модернизируют бомбардировщик В-2

По мнению экспертов, электроника самолёта окажется уязвима в случае полномасштабного конфликта.

ВВС США вложат значительные средства в модернизацию стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2 Spirit, пишет National Interest. Помимо новых протоколов и схем шифрования самолёт оснастят устойчивыми к электромагнитному воздействию датчиками, приёмо-передающими устройствами и дополнительно "экранируют".

Для обеспечения устойчивой связи бомбардировщик оснастят ОНЧ-передатчиком. Такие устройства работают на очень низких частотах и устанавливаются на подводные лодки.

Помимо систем связи разработки возьмутся и за вооружение. На борту бомбардировщика будут размещены ракеты AGM-158 JASSM с радиусом поражения свыше тысячи километров.