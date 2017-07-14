Главный парад ВМФ пройдёт в Петербурге

Торжественный проход кораблей состоится в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

По масштабу и количеству задействованной техники военно-морской парад будет сопоставим с мероприятием на Красной площади в Москве, сообщают "Известия".

Со всех флотов для участия в параде будет задействовано не менее 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

Помимо надводных кораблей на рейд близ Санкт-Петербурга встанет атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" — представитель АПЛ проекта 941 "Акула", самых больших атомных подводных лодок в мире.