ВКС РФ останутся в Сирии на 50 лет

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ВКС РФ останутся в Сирии на 50 лет

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Фото © РИА Новости/Вадим Гришанкин

Государственная дума ратифицировала соглашение о размещении российских ВКС в Сирии.

Документ уже был подписан в январе текущего года в Дамаске. В нём прописаны ключевые положения о размещении группировки Воздушно-космических сил РФ, имущества и детально отмечены вопросы функционирования.

Согласно документу, внешняя охрана ПМТО и других объектов в Сирии будет осуществляться сирийской стороной. Внутренняя охрана, противовоздушная оборона и поддержание правопорядка в местах дислокации будут обеспечиваться российскими военными. Действие договора рассчитано на 49 лет.

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