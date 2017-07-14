ВКС РФ останутся в Сирии на 50 лет

Государственная дума ратифицировала соглашение о размещении российских ВКС в Сирии.

Документ уже был подписан в январе текущего года в Дамаске. В нём прописаны ключевые положения о размещении группировки Воздушно-космических сил РФ, имущества и детально отмечены вопросы функционирования.

Согласно документу, внешняя охрана ПМТО и других объектов в Сирии будет осуществляться сирийской стороной. Внутренняя охрана, противовоздушная оборона и поддержание правопорядка в местах дислокации будут обеспечиваться российскими военными. Действие договора рассчитано на 49 лет.