Иностранцы больше не едут воевать за ИГИЛ

Пересечение границ Ирака и Сирии иностранными добровольцами полностью прекратилось.

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГИЛ* Бретт Макгерк заявил о том, что переброска боевиков на территорию Сирии из-за рубежа больше невозможна, сообщает РИА "Новости".

Иностранные боевики больше не прибывают в Сирию, а что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьёзно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались Бретт Макгерк

Одновременно с этим заявлением боевые действия ведутся на ключевых направлениях: практически до конца зачищен иракский город Мосул, а передовые отряды специального назначения входят в неофициальную столицу ИГИЛ — сирийский город Ракка.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.