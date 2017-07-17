Игроки World of Tanks выдвинули ультиматум создателям игры

Игроки требуют немедленного пересмотра условий игры и выдвигают компании собственные условия.

30 тысяч игроков объединились в движение CONTRAS для того, чтобы разработчики игры в компании Wargaming услышали их требования.

В движение вошли топовые кланы и объединения российского сервера игры, уже принявшие решение бойкотировать сезон игры на глобальной карте. Требования интернет-танкистов просты — пересмотреть подход к созданию системы кланов и наладить обратную связь с ведущими альянсами.

Как сообщают СМИ, на требования протестующих уже откликнулся руководитель офиса компании Wargaming в Минске Вячеслав Макаров. Среди требований протестующих значится пересмотр развития некоторых режимов и восстановление престижа глобальной карты.