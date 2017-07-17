75 лет с начала битвы за Сталинград

17 июля 1942 года началось судьбоносное и одно из самых массовых сражений в истории Великой Отечественной войны.

С обеих сторон в сражении за город на Волге участвовало более одного миллиона двухсот тысяч человек. Главной задачей красноармейцев стали не просто сдерживание гитлеровских войск и оборона города. Красная армия должна была во что бы то ни стало защитить выход к Волге.

Несмотря на колоссальные потери и тяжесть боёв, сопровождавшихся непрерывными авиационными ударами, силы РККА вытеснили противника к окраинам города. Безвозвратные (в том числе санитарные) потери Вермахта составили почти миллион человек.

В ходе сражения за Сталинград рассыпался миф о непобедимости Вермахта, а в плен к красноармейцам попал один из авторов плана "Барбаросса", командующий 6-й армией генерал Фридрих Паулюс.