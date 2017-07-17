Тысячи бывших боевиков готовы воевать на стороне Дамаска против "Ан-Нусры"

Боевики готовы обсудить условия борьбы против группировки "Джебхат ан-нусра"* и выступить на стороне САА.

Более десяти тысяч боевиков в провинциях Хама, Хомс и Идлиб готовы к переговорам о совместной борьбе против террористических группировок, сообщает РИА "Новости".

Однако, по словам главы национального совета по вопросам мира и примирения в Сирии шейха Салех Наими, сирийцы, ранее воевавшие на стороне незаконных вооружённых формирований, готовы пойти на этот шаг лишь в случае прямой поддержки от России.

По словам Наими, боевики готовы участвовать в таких сложных операциях, как зачистка приграничного города Дейр-эз-Зор, чтобы поскорее закончить войну и вернуться к мирной жизни.

Также Наими заявил, что в Анкару около двух недель назад прибыла группа командиров из состава "умеренной вооружённой оппозиции", готовых встретиться с российским послом в Турции и военным атташе, как только они получат в ответ на свой запрос одобрение российской стороны.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.