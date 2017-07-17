За половину 2017 года Россия продала вооружений для ВВС на $2 млрд

Рособоронэкспорт в преддверии МАКС-2017 отчитался о продажах техники и вооружения зарубежным заказчикам.

Как сообщает пресс-служба компании, выставка станет отличной возможностью активизировать маркетинговую работу компании и важной имиджевой составляющей. Заместитель руководителя компании Сергей Ладыгин особо подчеркнул, что для РОЭ авиационный компонент в составе экспорта является одним из наиболее важных.

Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около двух млрд долларов США. Ожидаем, что по итогам МАКС сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок Сергей Ладыгин

По словам замдиректора, Рособоронэкспорт на своем стенде в павильоне F2 представит более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО.

Рособоронэкспорт впервые применит новейшие выставочные технологии — голографические мультимедийные каталоги и стол с эффектом левитации. Подобные новинки в области экспонирования иногда вызывают даже больший интерес иностранных заказчиков и потенциальных партнёров, чем новые образцы продукции. Они дают чёткий сигнал о том, что компания активно развивается и готова к работе по самым современным стандартам Сергей Ладыгин

Экспозицию Рособоронэкспорта на салоне посетят делегации около 50 стран. Ожидается, что особый интерес они проявят к самолётам типа Су-30, Су-35, МиГ-29М/М2 и Ил-76МД-90А, а также вертолётам Ми-28НЭ, Ми-35М, типа Ми-17, Ми-26Т2 и Ка-52. Кроме того, традиционно внимание иностранных заказчиков будет приковано к продукции для ПВО: зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также средствам радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба компании.