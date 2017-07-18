Президент Украины приветствовал участников учений Sea Breeze 2017 и провозгласил курс на вступление страны в НАТО.

Продолжая линию на вступление страны в НАТО, президент Украины Пётр Порошенко произнёс торжественную речь на сломавшемся фрегате "Гетман Сагайдачный".

Наше намерение вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО и приближение оборонно-промышленного сектора к стандартам альянса, подтверждённая опросом общественного мнения мощная поддержка именно такой стратегии — всё это свидетельствует, что выбранный нами курс правильный и безальтернативный Пётр Порошенко

Примечательно, что решения о приёме Украины в НАТО никто из членов альянса не озвучивал и даже не обсуждал, однако президент Украины твёрдо придерживается позиции ближайшего вступления страны в европейские военные ряды.

Корабль, на котором президент Украины произносил торжественную речь, — фрегат "Гетман Сагайдачный". Срок эксплуатации этого корабля истекает в 2018 году, и судьба его дальнейшей эксплуатации остаётся непонятной.