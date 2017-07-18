"Вертолёты России" показали на МАКС беспилотник для ледовой разведки

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"Вертолёты России" показали на МАКС беспилотник для ледовой разведки

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Фото © РИА Новости/ Илья Питалев

Комплекс выполняется в нескольких модификациях в зависимости от выполняемых задач.

Разработкой беспилотного комплекса разведки занимается КБ холдинга, компания "ВР-Технологии". Первый вариант комплекса VRT300 — Arctic Supervision — оснащается РЛС бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики. Вторая версия — Opticvision — предназначена для видовой разведки в обычных условиях и имеет увеличенную, по сравнению с первой, дальность полёта.

<p>Фото © РИА Новости/ Илья Питалев</p>

Полезная нагрузка аппаратов обеих версий составляет до 70 кг, что позволяет доставлять медикаменты или другие мелкогабаритные грузы в места, недоступные для сухопутной или морской техники.

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