"Вертолёты России" показали на МАКС беспилотник для ледовой разведки

Комплекс выполняется в нескольких модификациях в зависимости от выполняемых задач.

Разработкой беспилотного комплекса разведки занимается КБ холдинга, компания "ВР-Технологии". Первый вариант комплекса VRT300 — Arctic Supervision — оснащается РЛС бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики. Вторая версия — Opticvision — предназначена для видовой разведки в обычных условиях и имеет увеличенную, по сравнению с первой, дальность полёта.

Полезная нагрузка аппаратов обеих версий составляет до 70 кг, что позволяет доставлять медикаменты или другие мелкогабаритные грузы в места, недоступные для сухопутной или морской техники.