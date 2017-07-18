Пентагон предупредил Турцию о последствиях покупки С-400

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Пентагон предупредил Турцию о последствиях покупки С-400

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Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Минобороны США отметили будущие сложности во взаимодействии комплексов ПВО российского производства.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, приобретение Турцией комплексов ПВО С-400 поднимет множество вопросов, касающихся работы ЗРС российского производства и систем управления НАТО, сообщает Military News.

Проблема таких комплексов в том, что они никогда не будут совместимы с системами НАТО

Джэймс Мэттис

Комментируя решение Турции приобрести комплексы ПВО в России, Мэттис отметил, что турецкая сторона уведомлена обо всех последствиях такой покупки, и назвал выбор российских комплексов ПВО суверенным решением Турции.

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