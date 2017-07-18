Пентагон предупредил Турцию о последствиях покупки С-400

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, приобретение Турцией комплексов ПВО С-400 поднимет множество вопросов, касающихся работы ЗРС российского производства и систем управления НАТО, сообщает Military News.
Проблема таких комплексов в том, что они никогда не будут совместимы с системами НАТО
Джэймс Мэттис
Комментируя решение Турции приобрести комплексы ПВО в России, Мэттис отметил, что турецкая сторона уведомлена обо всех последствиях такой покупки, и назвал выбор российских комплексов ПВО суверенным решением Турции.
- Популярные
- По времени