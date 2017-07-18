Двигатели второго этапа для ПАК ФА начнут испытывать до конца года

Ключевой компонент истребителя пятого поколения начнут испытывать до конца 2017 года.

Лётные испытания двигателя для истребителя 5-го поколения Т-50 начнутся до конца года, сообщает "Интерфакс". По словам представителя ОДК, начало лётных испытаний двигателя на специальной лётной лаборатории ожидается в IV квартале 2017 г.

Появление двигателей второго этапа, по словам экспертов, выведет Т-50 на режимы, недоступные для истребителей зарубежного производства. В частности, как отмечают специалисты, речь будет идти о совершенно иных скоростях полёта и возможностях маневрировать на предельных углах атаки, "не сбрасывая газ".