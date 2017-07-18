Минобороны может вернуть к жизни Як-141

Проект нового СВВП — первая попытка построить такой самолёт после неудачи при создании истребителя Як-141.

Минобороны обсуждает создание нового самолёта с вертикальным взлётом и посадкой, проект по созданию которого был заморожен в 90-е. Об этом в ходе МАКС-2017 сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

По словам замминистра, создание такого самолёта предполагается на завершающем этапе государственной программы по перевооружению в 2018–2025 годах.

Борисов отметил, что речь идёт о возрождении серии СВПП, разработанных в КБ Яковлева. По мнению экспертов, при создании нового самолёта может быть использован технологический задел, наработанный в ходе ОКР по созданию Як-141 — палубного самолёта с вертикальным взлётом и посадкой.