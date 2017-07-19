Минобороны закупит 24 истребителя МиГ-35

Закупка будет осуществлена в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы.

Можно выдохнуть: Минобороны закупит МиГ-35 Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Как сообщает "Коммерсант", всего для ВКС приобретут 24 истребителя, шесть из которых будут переданы авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи".

Судьба МиГ-35 до последнего оставалась нерешённой: создание самолёта сопровождалось целой серией слухов о том, что военные могут не купить перспективный истребитель, однако грядущая закупка 24 машин, по словам экспертов, снимает вопросы относительно МиГ-35.