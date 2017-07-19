"Русские витязи" могут пересесть на Су-35

О возможности обновления авиапарка группы в ходе МАКС-2017 заявил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, сообщает РИА "Новости".
Со временем у нас и на Су-35 группа отработает пилотаж. Сейчас пилоты осваивают эти самолёты, но лишь по программе освоения техники пилотирования… Думаю, что со временем и на этом самолёте будут прекрасно летать
Виктор Бондарев
В данный момент авиагруппа выступает на сверхманевренных истребителях Су-30СМ. Главком ВКС напомнил также, что у авиагруппы "Русские витязи" в год проходит по 20–30 выступлений, а наилучшим достижением является 50 показов за год.
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