Теперь официально: Россия поставит в Таиланд 64 танка Т-90

В "Рособоронэкспорте" подтвердили поставку в Таиланд большой партии танков в кредит.

О масштабной поставке бронетанковой и военно-морской техники заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сообщает "Интерфакс".

Помимо поставки 64 современных танков и военно-морской техники Таиланд может заказать в России и "авиационную продукцию", однако официально об обсуждаемых позициях представители "Рособоронэкспорта" пока не сообщают.

Решение кардинальным образом обновить парк бронетанковой техники, по словам экспертов, помимо всего прочего, связано и со срывом поставок подобного вооружения с Украины. Качество изделий, сроки исполнения и общая надёжность Украины как поставщика, по мнению специалистов, сыграли свою роль в выборе российских танков.