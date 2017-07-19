Теперь официально: Россия поставит в Таиланд 64 танка Т-90

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Теперь официально: Россия поставит в Таиланд 64 танка Т-90

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Фото © РИА Новости/Павел Лисицын

В "Рособоронэкспорте" подтвердили поставку в Таиланд большой партии танков в кредит.

О масштабной поставке бронетанковой и военно-морской техники заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, сообщает "Интерфакс".

Помимо поставки 64 современных танков и военно-морской техники Таиланд может заказать в России и "авиационную продукцию", однако официально об обсуждаемых позициях представители "Рособоронэкспорта" пока не сообщают.

Решение кардинальным образом обновить парк бронетанковой техники, по словам экспертов, помимо всего прочего, связано и со срывом поставок подобного вооружения с Украины. Качество изделий, сроки исполнения и общая надёжность Украины как поставщика, по мнению специалистов, сыграли свою роль в выборе российских танков.

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