"Воронеж-ДМ" прикроет запад России от ракет

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"Воронеж-ДМ" прикроет запад России от ракет

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Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Новая радиолокационная станция будет самой мощной из всей линейки РЛС этого типа.

Новая РЛС прикроет северо-западное ракетоопасное направление, сообщает "Интерфакс". По словам генерального конструктора Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергея Боева, создание РЛС под Мурманском завершится к 2019 году.

Что касается ввода станции в эксплуатацию, всё будет зависеть от синхронности нашей работы и работы строителей. У нас есть некоторые задержки, которые связаны и с климатическими условиями. Мы надеемся, что в поставленные сроки уложимся

Сергей Боев

По словам Боева, новая станция будет отличаться от похожих принципиально новым техническим уровнем реализации. В ней, по словам генерального конструктора СПРН, заложены все последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках большой кооперации, в том числе в области элементной базы.

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