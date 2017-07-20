"Воронеж-ДМ" прикроет запад России от ракет

Новая радиолокационная станция будет самой мощной из всей линейки РЛС этого типа.

Новая РЛС прикроет северо-западное ракетоопасное направление, сообщает "Интерфакс". По словам генерального конструктора Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергея Боева, создание РЛС под Мурманском завершится к 2019 году.

Что касается ввода станции в эксплуатацию, всё будет зависеть от синхронности нашей работы и работы строителей. У нас есть некоторые задержки, которые связаны и с климатическими условиями. Мы надеемся, что в поставленные сроки уложимся Сергей Боев

По словам Боева, новая станция будет отличаться от похожих принципиально новым техническим уровнем реализации. В ней, по словам генерального конструктора СПРН, заложены все последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках большой кооперации, в том числе в области элементной базы.