Россиянам могут разрешить ношение короткоствола

Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в Государственную думу в начале 2018 года.

Мой ствол — моя крепость. Госдума может разрешить россиянам носить пистолеты Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Как сообщает газета "Известия", инициатива разрешить гражданам России носить пистолеты и другое короткоствольное оружие принадлежит зампреду Совета Федерации Александру Торшину.

Авторы уже подготовили текст законопроекта. Сообщается, что одним из доводов в пользу принятия подобного закона является вероятность снижения количества преступлений и понижение общего уровня бандитизма по стране.

Эксперты отмечают, что легализация короткоствола благоприятно повлияла на ситуацию во многих государствах за рубежом, в частности в США.