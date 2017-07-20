Россиянам могут разрешить ношение короткоствола

Мой ствол — моя крепость. Госдума может разрешить россиянам носить пистолеты
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Как сообщает газета "Известия", инициатива разрешить гражданам России носить пистолеты и другое короткоствольное оружие принадлежит зампреду Совета Федерации Александру Торшину.
Авторы уже подготовили текст законопроекта. Сообщается, что одним из доводов в пользу принятия подобного закона является вероятность снижения количества преступлений и понижение общего уровня бандитизма по стране.
Эксперты отмечают, что легализация короткоствола благоприятно повлияла на ситуацию во многих государствах за рубежом, в частности в США.
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