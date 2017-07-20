Американские вертолёты будут заправлять роботы

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Американские вертолёты будут заправлять роботы

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Фото: © army.mil / U.S. Army photo by Mrs. Kathleen Edwards (AMRDEC)

Армия США начинает постепенный переход на роботизированное обслуживание военной техники.

Исследовательский центр авиационной и ракетной техники Армии США показал работу специального авиационного заправочного комплекса AR3P, управление которым осуществляет искусственный интеллект.

Согласно данным исследования, для оперативной дозаправки во время коротких перерывов личный состав и техники могут травмироваться сами и нанести ущерб дорогостоящему оборудованию. Выбор роботов для оперативной дозаправки вертолётов, по словам авторов исследования, значительно ускоряет процедуру и делает её более безопасной.

Испытания системы уже проходят, и в том случае, если результаты исследований устроят командование ВВС, заправку вертолётов и другой боевой техники в ВС США передадут роботам.

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