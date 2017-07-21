В Госдуме придумали способ продавать оружие в обход санкций

Законопроект об экспорте гражданского и служебного оружия должен облегчить работу российских производителей.

Соответствующее решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания в пятницу, сообщает РИА "Новости".

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва, из-за секторальных санкций, введённых ЕС и США, была значительно осложнена работа крупных производителей оружия. В частности, затруднения коснулись концерна "Калашников" — одного из самых крупных экспортёров стрелкового оружия.

Благодаря принятому законопроекту планируется значительно упростить экспорт вооружения и избежать правовых нестыковок в законодательствах разных государств.