Минобороны согласовало облик нового стратегического бомбардировщика

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Минобороны согласовало облик нового стратегического бомбардировщика

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Фото © VK/ПАК ДА и Ту-160М2

После защиты эскизного проекта разработчики приступят к проектированию нового самолёта.

О согласовании эскизного проекта заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, передаёт "Интерфакс". По словам Слюсаря, проект по проектированию и производству Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) будет реализован следом за возобновлением серийного производства стратегических ракетоносцев Ту-160М.

По словам президента ОАК, значительно улучшатся и ключевые характеристики нового комплекса.

Мы, конечно, говорим о серьёзном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей

Юрий Слюсарь

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что ПАК ДА может совершить первый полёт уже 2025–2026 годах.

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