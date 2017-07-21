Бундесвер создаёт собственный "Ратник" для военных

Специалисты Минобороны Германии приступили к тестированию единой системы управления, частью которой должна стать "экипировка будущего".

Немецкие специалисты продолжают работать в направлении интеграции каждого солдата в единую боевую цифровую сеть, сообщает Defense Blog. Rheinmetall представила новую систему для оснащения пехоты, призванную интегрировать солдата, оборудование и вооружение (IdZ-ES) в общую информационную систему.

Разработкой вооружения для немецкого "Ратника" занимаются компании Rheinmetall и Steyr Mannlicher. В состав вооружения входят винтовка RS556 калибра 5,56х45 мм и 40-миллиметровый гранатомёт RS-40. Помимо самого вооружения компании разработали несколько стрелковых модулей, объединяющих в себе целеуказатели и ночные прицелы.

Система IdZ-ES является одним из вариантов сформированной в западных странах концепции "воина будущего", однако наиболее развитые в техническом и военном отношении государства, такие как США, Великобритания и Германия, по-разному реализуют этот проект.