Пентагон создаёт экспертную группу по развитию Вооружённых сил

В состав экспертного совета наряду со специалистами в области военного планирования войдут и дипломаты.

Как сообщает Defense News, в Пентагоне обеспокоены перспективами развития Вооружённых сил США и для формирования программ развития армии, флота и ВВС Минобороны США планирует привлечь к работе экспертную группу из 12 человек.

Члены советы должны будут сформировать окончательный список главных угроз для США, спланировать вероятные ответные действия в случае конфликта, а также определить ключевые направления развития Вооружённых сил на ближайшие несколько лет.

В состав экспертного совета могут войти: Адмирал Гэри Ругхэд — бывший командующий военно-морскими операциями, Кэтлин Хикс — бывший советник при Минобороны США и директор программы международной безопасности в аналитическом центре Центра стратегических и международных исследований, Майк Маккорд — бывший член сенатского комитета по делам Вооружённых сил.

Комитет сената по Вооружённым силам также предложил своих кандидатов. В список вероятных экспертов вошли: Джон Кил — сенатор-республиканец, ближайший соратник Джона Маккейна, генерал Джек Кин — бывший заместитель начальника штаба армии США, отказавшийся занять пост министра обороны в администрации Дональда Трампа. Одной из самых любопытных фигур в этом списке выглядит Томас Майнкен — исполнительный директор аналитического центра Центра стратегических и бюджетных оценок. Он занимал пост заместителя помощника министра обороны по политическому планированию с 2006 по 2009 год и работал в ряде консультативных групп при Министерстве обороны.

"Политическое крыло" экспертного совета выглядит наиболее проработанным по части кадрового состава: Кристин Фокс — бывший и.о. министра обороны США с 3 декабря 2013 года до 1 мая 2014 года, бывший разведчик Майкл Морелл с 30-летним опытом службы в ЦРУ и Энн Паттерсон — помощник госсекретаря по вопросам Ближнего Востока с 2013 по 2017 год. Паттерсон была наиболее вероятным кандидатом на пост министра обороны в команде Дональда Трампа, однако её назначение заблокировали сенаторы-республиканцы.