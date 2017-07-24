Минобороны США финансирует создание комплекса противодроновой обороны

По замыслу разработчиков, комплекс должен обнаруживать и перехватывать вражеские беспилотники.

Минобороны США вложит $11,5 млн в разработку систем предотвращения несанкционированного доступа SkySafe, сообщает профильный ресурс UAV.org.

Разработкой программы и аппаратной составляющей уже занимается компания DIUx из Сан-Диего. По мнению специалистов, система предотвращения вторжений будет разделена между гражданскими и военными БПЛА: в первом случае дроны будут возвращаться на исходную позицию, с которой взлетали, во втором — перехватываться и направляться в наиболее удобный район для посадки.

В настоящий момент технология уже тестируется в Центре специальных операций ВМС США, и в ближайшее время, по оценкам экспертов, комплекс может быть принят на вооружение.